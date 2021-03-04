二水農會選舉有兩派人馬積極運作，挑戰派「綠白」結盟誓言拿下多數席次，地方肅殺的選舉風氣驚動警方，所幸沒有衍伸其他更激烈的「動作」發生。(吳建輝攝)

警方派員進駐二水農會，進行嚴格管制。(吳建輝攝)

現任總幹事蔡文琳為績優總幹事，讚農會服務41年，擔任總幹事也有12年，此次檯面上雖然沒有人登記參選，但實際上仍暗潮洶湧。(吳建輝攝)

彰化縣4日舉辦農會理監事改選，其中選情最激烈的二水農會，今早9點門口就聚集大批農民駐守，警方也派員進駐農會，讓氣氛更加緊張，而會議持續進行將近一個半小時才結束，結果出爐由挑戰派佔優勢，理事席次9席拿下5席，監事同樣2席比1席險勝，地方人士多認為大勢已定，可能嚴重影響2022年二水鄉地方民代選舉，影響非同小可。

理監事由基層農會代表投票產生，若此次選舉能能掌握過半席次支持，可望能在理事會遴選時，獲得同意續聘資格，二水農會選舉有兩派人馬積極運作，挑戰派「綠白」結盟誓言拿下多數席次，地方肅殺的選舉風氣驚動警方，所幸沒有衍伸其他更激烈的「動作」發生。

現任總幹事蔡文琳為績優總幹事，讚農會服務41年，擔任總幹事也有12年，此次檯面上雖然沒有人登記參選，但實際上仍暗潮洶湧，挑戰派由現任代表會主席藍世雄結合前總幹事陳奇煒、前鄉長等人化敵為友，最後以5比4險勝掌握多數理事席次，據了解將推選藍世賢擔任理事長，總幹事則推選前南投議會秘書羅威騰。

蔡文琳表示，這次選舉選得很灰心，「事情」層出不窮讓他相當疲憊，事實上他在1年就能退休，因此是否會在登記第二輪遴選，他則語帶保留，表示要再觀察一下，未來的事情很難說，但強調絕不眷戀職務。

地方人士指出，這次改舉由4年前落選派組成復仇者聯盟，結合二水鄉將近3分之2的勢力，頃向藍營的現任總幹事，被「綠白」合作大反撲，也可將這局視為2022年9合1選舉的前哨站，將直接影響鄉長、地方代表、甚至縣長選舉。

(中時 )