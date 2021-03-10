新北市樹林農會理事長改選今登場，先前該農會內就已掀起茶壺內風暴，有意參選理事長的前立委廖本煙，遭農會當權派撤銷理事參選資格；未料本月2日理監事改選時，當權派全軍覆沒，9名理事、3名監事皆由廖派人派出線，今上午9時改選第19屆樹林農會理事長，由南園社區發展協會理事長鄭啟任9票全拿當選，改革派大獲全勝。

樹農改選大戰2019年已經開打，當時有意參選理事長的新北市議員高敏慧因涉嫌挪用助理費遭檢方偵辦，高就喊冤因農會改選遭人構陷，因而退出農會選舉，改由妹婿、前任理事長王俊堯角逐。據了解，樹林農會前3任理事長陳相儒、賴朝進、王俊堯皆與高敏慧關係良好，高派人馬掌握農會近12年，但不少基層皆埋怨，高層做事不力，有意改革，便聯繫廖本煙出馬角逐，未料廖卻因聯信證明遭踢出參選理事資格。

本月5日樹林農會理監事改選時，前任理事長王俊堯出馬角逐，卻僅獲8票落馬，9席理事皆由廖派人馬全拿；據悉，當選第19屆樹林農會理事長的鄭啟任過去曾在農會擔任組長、代表、理事，他的父親鄭秀吉為樹林區南園里資深里長，但已卸任4年多，鄭秀吉擔任里長時，廖本煙為樹林鎮長，兩人為換帖兄弟，地方勢力雄厚。

「一定會比之前更好！」當選鄭啟任表示，現任理事皆與過去掌權者理念不同，大家都有共識，要改變過去的觀念，讓樹林農會變更好，以改變農會經融為主要目標。

(中時 )