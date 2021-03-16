瞄準數位消費趨勢，加上疫情帶動消費行為的改變，Global Mall環球購物中心16日宣布，繼環球Online線上購物2020年下旬上線後，再跨界攜手電商平台合作，首站進駐台灣樂天市場開設旗艦館，主打線上OUTLET、環球美食家及生活居家選物，首波共計近2,000項商品上架。

環球購物中心並指出，為歡慶開幕，且搶先為母親節檔期暖身，特別推出三重好康活動，即日起至3月21日至台灣樂天市場「環球購物中心品牌旗艦館」消費，消費享9折、不限金額免運，同時還有精選破盤價商品，從小家電、美容保養品、民生消費品到快煮料理下殺4折起，最高省近萬元，讓民眾不能出國也能享有線上逛OUTLET的購物體驗。

環球購物中心指出，台灣樂天市場「環球購物中心品牌旗艦館」即日起開台，以線上OUTLET、環球美食家及生活居家選物為主軸，首波共計近2,000項商品上架，包括日藥本舖、集雅社、SHARP、Adidas、Reebok、韓國Neoflam鍋具、格蕾寢飾等品牌都有。

其中，「環球美食家」主打集結小農產地直送、台灣在地美食、快煮料理三大特色，從大湖草莓、美濃小番茄、屏東高樹牛奶蜜棗、屏東恆春紅肉火龍果等產地直送水果，到合作在地農會、台灣各地伴手禮、人氣網美甜點等；「生活居家選物」則以不同居家生活場景為主題，從餐廚鍋具、客廳3C家電、臥房寢具、民生清潔用品、母嬰用品到輕旅行的隨身收納包等都有。

(工商 )