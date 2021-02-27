變性網紅「罔腰」日前聲稱懷孕，在網路上掀起軒然大波，前男友鳳梨（吳泓逸）也無端捲入，更被網友稱為「地表最衰前男友」，不過罔腰昨（26日）上傳「做自己，現在是我的座右銘」影片，更私訊前男友鳳梨「方便的話幫忙分享」，對此鳳梨語重心長表示：「如果自己不成長，早晚還是會出事」。
鳳梨（吳泓逸）在IG幫罔腰分享受訪影片後，語重心長道出內心話，他表示希望罔腰能回到5、6年前的樣子，不諱言她身邊有很多不行的朋友，希望能好好過濾一番，也提醒罔腰不要怪罪網友攻擊，若自身行為不脫序就不會如此，接著喊話：「做自己是件好事，但是要知道到你在幹嘛，我能幫妳的也有限，如果自己不成長，早晚還是會出事，好好努力」。
未料一番話卻遭網友砲轟蹭熱度，對此他先是怒嗆：「我就知道一堆智能堪憂的腦粉來了」，接著表示：「我就感冒吃藥在休息，她（罔腰）Line我叫我看影片，方便的話幫忙分享，我分享也打了我想說的話，就這麼簡單而已」，接著強調：「真的再不過濾自己的受眾跟朋友的話，早晚一樣會有破事」。
面對罔腰飽受網友批評，鳳梨近來也出面替罔腰抱屈，霸氣嗆聲：「換我砲火對妳的時候，妳肯定也不會太好受」，面對近來粉絲數暴增，網友提議許多五花八門的問題，他則呼籲不要再瘋狂問他奇怪的問題，因為訊息已經炸到我沒辦法工作了」。
(中時新聞網)
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