農業金庫今天與世界台灣商會聯合總會辦理「把台灣鳳梨推向國際市場」，邀請各國台商、國內企業及民眾可以透過農業金庫建立的「農產安心GO」平台購買鳳梨。（林良齊攝）

中國大陸上個月以檢疫為由，暫停我國鳳梨輸入。農業金庫今天與世界台灣商會聯合總會辦理「把台灣鳳梨推向國際市場」，邀請各國台商、國內企業及民眾可以透過農業金庫建立的「農產安心GO」平台購買鳳梨，會中有澳洲台商下訂2噸空運台灣鳳梨，更希望下周就能到貨。

「農產安心GO」只賣有生產履歷、有機、QR-CODE或有HACCP的產品，農業金庫董事長吳明敏表示，上個月底在「農產安心GO」平台上建立鳳梨專區，至今已有60筆訂單，希望民眾多購買台灣好的、優質的產品。

僑委會主秘張良民說，目前海外僑胞很熱烈響應購買鳳梨，初步統計已有21個貨櫃、8萬多公斤，如果能夠直接進口鳳梨的國家會直接進口，不能進口的則會透過如建立國內窗口，捐贈給國內弱勢民眾享用。

世界台灣商會聯合總會名譽總會長、總統府國策顧問游萬豐說，鳳梨事件讓他們深感分散風險的重要性，雖然部份國家不能進口鳳梨鮮果，但會透過加果乾等加工製品取代，截至昨天為止，海外訂購已有10至20噸，「破100噸指日可待」。

世界台灣商會聯合總會名譽總會長、總統府國策顧問林見松則說，自從鳳梨事件後，各國僑胞群起支持國產鳳梨，如北美台商會擬成立基金會推動國產農產外銷，而紐約台商會擬投資國內冷鏈希望協助外銷。

林見松當場連線人在澳洲的台商，希望一切順利的話，下周上飛機，希望讓人在澳洲的僑外商能夠吃到台灣鳳梨。

吳明敏受訪時提及，2006時行政院曾提出「敏感科技保護法」，並擬將政府研發的農產品列入其中，如果外流甚至會有刑事責任，但2008年撤回後，至今均沒有提出，期待行政單位或立法單位應夠盡快去考慮設置敏感科技保護法。

(中時 )