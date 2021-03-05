女星侯佩岑近來帶著媽媽林月雲和老公黃柏俊，一家三口上真人秀節目《婆婆與媽媽》，互動引起熱烈討論，未料開播前媽媽過往情史再度被挖出，擔心媽媽遭到外界批評飽受壓力，讓她在鏡頭前一度情緒失控淚崩。

侯佩岑和媽媽林月雲近來上真人秀節目《婆婆與媽媽》，未料息影多年的林月雲，過往情史再度被掀出，她過往與已婚電視製作人侯世宏交往後，未婚懷孕生下侯佩岑，還介入贊泰建設董事長邱嘉雄婚姻，對此她以「失誤」形容心情，在節目開播前就引來議論，也讓侯佩岑在節目上坦言擔憂媽媽飽受輿論壓力，對此，林月雲倒是平常心看待，表示做人要將心比心，就像擔憂會影響侯佩岑一樣。

侯佩岑在節目上和媽媽相擁哭泣。（圖／微博）

母女倆在節目上真情流露，讓林月雲哽咽說不出話，此時，侯佩岑除了反過來安慰媽媽，更道出內心話：「成年人的世界是多麼不容易，你也盡了你的全力保護我，讓我在那個狀態之下，沒有感受到那些壓力」，對此，林月雲表示對過往的事不願多做解釋，只希望「女兒不受傷就好」，語畢，母女倆更是情緒潰堤，緊緊相擁難以言語，讓人看了為之動容。

至於在節目上談到前任話題，侯佩岑毫不避諱直言：「如果是我自己的話，我是覺得既然已經過去了，就沒有必要留下，也沒有必要再聯絡」，不忘強調不會太在乎另一半的過去，畢竟誰都有過往，所以不太會介意。

(中時新聞網)