日本桌球天后福原愛與江宏傑爆出婚變，更被日媒踢爆疑似婚內出軌，4年婚姻岌岌可危，不過雙方面對此事態度低調，男方堅稱沒有離婚，女方雖二度道歉，卻始終未提離婚兩次，對此，退役的基金經理人上流哥也發文分析關鍵原因。

福原愛與江宏傑爆出婚變，但兩人卻低調面對此事，即便傳出婚內出軌、言語罷凌等傳聞，夫妻倆卻始終未認離婚，對此退役的基金經理人上流哥，昨（４日）在臉書對此事做出分析，他表示主角若換做自己，為了不違約賠償廣告代言費，絕對是硬拗不離婚，畢竟不可能為了五斗米折腰，但也不忘開玩笑表示：「但是五十斗可以考慮，我腰很軟的」。

如果是我 為了廣告代言費 我一定硬拗不離婚 不能為五斗米折腰 但是五十斗可以考慮 我腰很軟的 由上流哥投資理財粉絲團發佈於 2021年3月3日 星期三

提到之前福原愛與江宏傑婚變傳聞瘋傳時，退役的基金經理人上流哥表示以為是亂傳，後來覺得事有蹊翹時，就爆出兩人已經離婚，對此他強調畢除了當事者之外，其他人都是局外人，不如就如同雞排妹跟翁立友性騷事件一樣，不要急著選邊站，畢竟真相出爐前，誰是誰非還很難講，甚至可能到最後誰都沒錯。

之前福傑婚變傳出 一開始是覺得亂傳 後來覺得大概有貓膩 現在爆出離婚 兩邊人馬互批 我還是跟之前雞排跟only u 事件一樣看法 鄉民都是局外人狀況外 不要急著站隊 誰是誰非還難講 甚至可能兩人都沒錯 由上流哥投資理財粉絲團發佈於 2021年3月3日 星期三

福原愛接連爆出出軌、婚變等傳聞，讓她一日內二度道歉，更以親筆日文信寫道：「因為我本身輕率行為讓各位擔心並造成困擾、對於此事深感抱歉」，更強調讓台灣的丈夫、小孩及家人感到不安及擔心而深刻反省，對此，江宏傑透過聲明回應，強調與福原愛的感情不會消失，真愛令人動容。

(中時新聞網)