日本桌球天后福原愛與江宏傑驚傳婚變，還拋家棄子與一名男子在橫濱約會，4年婚姻岌岌可危，如今日媒更爆料江宏傑當年為女方設計的「桌球鑽戒」，並非自己花錢購入，而是由大陸珠寶商贊助，據悉在中間牽線的就是親姊姊江恆亘。

根據《週刊文春》報導，江宏傑當年要娶福原愛時，特別為女方設計一款「桌球鑽戒」，3.22克拉要價1000萬台幣，設計靈感源自於兩人的生活及愛情點滴，背後藏著王子與公主的甜蜜故事，如今卻被戳破全是謊言，據悉這枚鑽戒並非江宏傑砸大錢購入，而是由大陸珠寶商贊助，除了提升江宏傑知名度之外，也希望藉此達到宣傳效果，至於中間牽線撮合此事的人，就是江宏傑的姊姊江恆亘。

而與江宏傑婚姻亮起紅燈，福原愛今（4日）透過新成立的「omusubi」公司官網發表道歉聲明，表示對所有支持福原愛的人們、相關人員感到擔憂與困惑，在此深表歉意，針對相關問題，可以聯繫福原愛公司，我們感激不盡，但仍沒明講兩人婚姻狀況，至於江宏傑則透過公司強調2人沒有離婚，還有很多事情需要努力，並呼籲外界：「不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也都是江家在照顧」。

此外傳出福原愛長期遭大姑言語霸凌，成為福原愛離婚導火線，如今兩人IG更是取消追蹤彼此，也讓兩人有心結的傳聞甚囂塵上，對比之前江恆亘被指是「怪獸大姑」，福原愛為了闢謠曬出同框照，並寫下：「我們的感情，我們心裡最清楚」，如次看起來格外諷刺。

(中時新聞網)