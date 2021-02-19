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變性網紅「罔腰」日前宣稱以天價人體試驗成功懷孕，引發外界揣測「沒有子宮要怎麼懷孕」，衛福部醫事司司長劉越萍也痛批「鬼扯」，將介入調查。同樣是變性網紅的小A辣，過去吐露變性心聲的貼文被挖出，當時她表示懷孕、有月經很可怕，直言「我還是當不能生跟沒月事的假女生就好」。

小A辣坦言從幼稚園開始就喜歡男生，求學過程因性向常常被同學脫褲子、鎖廁所等霸凌，她忍了好幾年，終於鼓起勇氣砸45萬到泰國動手術，手術完成後還要花長時間休養，不但一個禮拜不能下床，每天得拿擴充棒擴充新建的陰道防萎縮，甚至拿棉花棒翻外陰部避免沾黏；除此之外，小A辣的術後後遺症是賀爾蒙混亂，只要不補充一些荷爾蒙或是保健食品，很有可能被人踢一腳就摔倒、骨折，超級辛苦的心路歷程讓粉絲都為她心疼。

熬過艱辛的手術，小A辣去年11月在臉書透露心聲，她表示雖然很開心變成自己想要的樣子，但有人潑冷水說就算變性，還是沒有生理期，更不可能懷孕生小孩，對此小A辣不以為意，直言：「說真的我真的不要欸，想到女生朋友每個月會不舒服，還有生孩子的痛，想到就可怕，我還是當不能生跟沒月事的假女生就好」。

從男生轉變為女兒身，小A辣身邊也有了男朋友阿富，兩人感情雖然穩定，但她不考慮結婚，在專訪Vidol《娛樂我最威》中坦言男友家人反對他們交往，如果有天男方父母希望他結婚生子，會選擇退出這場關係，「兩個人的分開，可以成就四個人的幸福，也很好啊」。

(中時新聞網)