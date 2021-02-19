52歲「台灣濱崎步」王彩樺和丈夫黃品文婚後生下2個寶貝女兒，隨著孩子們逐漸長大，從過去鮮少公開家庭生活、轉變成「曬女狂魔」，將大、小女兒的照片放上社群網站。昨（18日）有網友將王彩樺長女黃于庭的照片轉PO到PTT表特版，沒多久就被推爆。

有名網友在PTT表特版以「[正妹] 王彩樺女兒」當標題發文，PO出8張黃于庭的照片，水汪汪大眼和甜美氣質馬上獲得鄉民注意，「有幾張有點像熊家婕」、「前5趴的水準了」、「五官輾壓各大網紅」、「有點像袁詠儀」、「算二代沒長歪的」、「像年輕的殷悅」，還搞笑CUE王彩樺「岳母大人您好」、「媽，把您女兒嫁給我吧」，而且很多網友認為，媽媽王彩樺本來底子就很不錯，自然會生出漂亮的女兒。

恰好最近是黃于庭的18歲生日，王彩樺19日凌晨在臉書PO文祝賀：「親愛的姊姊生日快樂，祝福妳健康平安快樂，愛妳的媽媽」隨文附上3張大女兒的照片，高顏值再度讓網友驚艷，「好好栽培看能不能去對岸拍古裝劇，綻放的新星」、「大公主太漂亮了」、「有像到媽媽」連藝人小小瑜（張芯瑜）都忍不住留言：「岳母好～(跟風）哈哈哈)」陳熙鋒、朱海君、林玟誼也接力祝王彩樺的愛女生日快樂。

事實上，王彩樺除了有漂亮的大女兒，小女兒也長得亭亭玉立，讓網友大讚彩樺姐真的太會生了！

(中時新聞網)