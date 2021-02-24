「偶像劇女王」陳喬恩2019年參加戀愛實境節目《女兒們的戀愛》，與小9歲馬來西亞富二代曾偉昌（Alan）配對成功，交往1年多感情穩定，時不時被傳結婚、懷孕等喜事。近日，陳喬恩被拍到進出健康管理中心，疑似為未來做準備。

陳喬恩因錄製戀愛實境節目《女兒們的戀愛》，和小9歲富二代Alan來電，戀情曝光後，陳喬恩一改過往低調作風，大方的認愛男友，小倆口更時不時在社群網站PO照放閃，感情甜蜜又穩定，由於新冠肺炎爆發，陳喬恩回到台灣居住，男友也愛相隨，出入總是如影隨形，或許過得太幸福了，陳喬恩被狗仔拍到發福照，對此她大呼：「美食太多，盡情享用，我在休假，168減肥法安排上」親身曬出的自拍照還自嘲「圓滾滾」。

今年41歲的陳喬恩，以年齡來說已被歸類在高齡產婦，根據《鏡周刊》報導，她18日被目擊到台北某健康管理中心諮詢，外界揣測疑似和男友籌備未來規劃，且推掉許多偶像劇，僅客串短期工作，非常積極調養身體。與男友會合後，小倆口毫不遮掩的在路上大方牽手，並帶著愛貓到寵物醫院看病，互動宛如老夫老妻。

陳喬恩事後發現被拍福態後，僅在IG無奈的寫道：「去拍別人吧，我從來不曾回應過任何事情，文章上的內容不是我的說法和立場，照片激勵我減肥。」並PO上一張自己穿著貼身綠色細肩帶洋裝的照片，為自己喊話要成功瘦下來。

(中時新聞網)