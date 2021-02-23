39歲大陸知名女藝人范冰冰（范爺）曾叱吒演藝圈，卻因2018年捲入陰陽合同逃稅案跌落谷底，被點名為劣跡藝人，連愛情也遭波及，分手論及婚嫁的男友李晨。沉寂一段時間，范冰冰力求付出拍廣告，卻被拍到身材疑走樣的照片，被外界猜測是胖了或有喜，對此范冰冰親自轉貼偷拍照、發文回應了。

范冰冰近年努力的回歸螢光幕，除了出席時尚活動，手上也有數個廣告、雜誌拍攝工作等，未來能否順利由黑翻紅備受矚目。有大陸狗仔在范冰冰的拍攝現場埋伏，捕捉到幾張她發福的照片，只見范冰冰放下一頭黑色微捲長髮，身穿白色貼身連身長裙，往前走的時候轉身舉起手，看起來像打招呼或道別。值得注意的是，她的小腹明顯隆起，像一座小丘陵，手臂看起來也較壯，與過往纖細、窈窕的狀態有很大的落差。

范冰冰被狗仔拍到大肚照，網友嚇傻了。（圖／微博）

照片流出後，許多陸網友看了都驚呼不已，在留言區掀起一陣熱烈討論，「這明顯是贅肉吧？」、「胖了的游泳圈，懷孕要挺一點」、「不是那種大肚皮的形狀」，不過也有網友認為女明星應該不會縱容自己的肚子胖成這樣，「很像懷孕耶」。

正當兩派網友討論個不停時，范冰冰終於親自出聲正視聽了！昨（22日）下午她特地在微博轉PO狗仔的偷拍影片之截圖，照片中能看到肚皮的確微微隆起，但她不以為意，輕鬆地寫道：「還好，臉還是小的」並附上一個張嘴大笑的表情貼圖，等同認了身材雖然走鐘，但臉還是瘦的就好！

范冰冰轉發狗仔拍到的大肚模樣，笑說還好臉是小的。（圖／微博@范冰冰）

事實上，范冰冰的身材變化就常被大眾關切，曾有網友把范冰冰PS成有雙下巴，開玩笑警告：「或許你該控制一下，經常晚上發吃的，你以後自拍就是這個樣子！」文末還標記范冰冰的帳號，果真釣出本尊，親自轉發到自己的微博，自嘲：「你，為什麼要發我原圖！」完全不介意外界如何批評身材，大方又幽默的個性超圈粉。

范冰冰幽默回應身材發福。（圖／微博@范冰冰）

(中時新聞網)