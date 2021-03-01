好萊塢男神強尼戴普(Johnny Depp)與「梅拉公主」安柏赫德(Amber Heard)本是令人稱羨的夫妻檔，不料5年前爆出婚變並互咬家暴，兩人對簿公堂，官司還在走，但媒體各種爆料早已滿天飛，強尼戴普去年已「被辭演」《怪獸與他們產地》中的葛林戴華德一角，但安柏卻安然留在《水行俠》劇組，引發眾怒，昨(2/28)最新消息曝光，安柏赫德無預警遭製片方解雇，不能再演梅拉公主的理由，卻跟百萬抗議連署無關。

強尼戴普與安柏赫德相差23歲的婚姻悲劇收場，且是撕破臉難看離婚，而在真相確定之前，強叔早被醜聞傷得遍體鱗傷，形象受損讓他去年被《怪獸與他們產地》勸退，發文無奈表示接受並尊重「華納兄弟的要求」，間接證實不是他個人意願，連靠他成名的《神鬼奇航》系列電影重啟，製片方都不敢讓他客串，足見事業被感情拖累到不行。

強尼戴普遭各家製片拒絕，引發粉絲強烈不滿，認為何以兩人都捲家暴，但華納卻毫無換掉安柏赫德的意思，因此發起讓安柏赫德退出《水行俠2》的連署活動，很快就突破百萬人響應，但安柏赫德卻堅稱自己仍會飾演「梅拉公主」，還嗆網友說她同為家暴犯毫無證據，直到現在，爆出她也退出了《水行俠2》卡司，理由卻不是形象不佳，而是變胖了。

《水行俠》製片方事後趕緊出面澄清，並不是因為百萬連署活動而開除安柏，而是因為她沒能遵守合約，這期間沒能好好保養自己，不但體檢沒過關，且在電影開拍前身材走鐘，考量「梅拉公主」有很多動作戲跟特效演出，製片方認為安柏赫德無法勝任，因此終止合約，而《水行俠2》預計2022年上映，如今還沒決定「梅拉公主」新人選。

(中時新聞網)