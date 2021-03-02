排灣族藝人撒基努（Sakinu）和老婆Maya結婚10年育有2個寶貝兒子，一家四口和樂融融，不過撒基努發現老婆行為舉止出現異狀，決定偷偷在汽車內找出線索，果然找到男用刮鬍刀、唇印及避孕套，甚至在行車記錄器看到老婆驅車進入某家精品旅館，撒基努強壓怒火，撂重話：「我是希望大家可以好聚好散。」

撒基努近日在節目《小明星大跟班》與Maya攤牌，認為結婚10年以來，老婆有慣性說謊的嫌疑，某次騙他說去紋眉結果是刺青，夫妻之間的信任度有點下降，加上自從換了新車，Maya就變得很愛開車，有次前往台中三天，居然只有打一通30秒的電話回家，讓撒基努起疑心，便支開老婆到車上亂翻，看能不能找出那三天老婆到底在幹什麼。

想不到撒基努陸續挖出男用刮鬍刀、口紅印紙、保險套和名牌包，還從行車紀錄器中發現老婆去一家知名摩鐵，他完全被蒙在鼓裡，氣到在節目中要老婆說清楚。Maya解釋自己是護理人員，工作需求必須幫病患除毛，才可以塗藥膏在患部，一次會買很多個放在車上；口紅印紙是閨密的派對中，玩「猜猜這是誰的部位」留下來的。

那保險套要怎麼解釋呢？撒基努氣到當場把保險套丟在地上，大罵：「我生氣的是，這不是我的尺寸！」Maya連忙要老公先不要動怒，表示某個個案有子宮脫垂的問題，必須用藍芽攜帶型探測器診斷，使用前會套保險套和潤滑劑。

不過，撒基努的芥蒂仍未解，因為他不懂老婆為什麼會去汽車旅館，氣到拿行車紀錄器拍到的畫面一一拿給現場所有來賓公審，「看清楚，這間可以幾個人進去你知道嗎！」Maya則淡定的回應「這間摩鐵是朋友開的，某次和閨密一起去那邊辦派對玩到早上」但Sandy聽了都覺得有點不過關，「這很危險耶，女孩子聊聊天就算了，又有唇印、又有眉毛印的，感覺就是玩很大啊！」Maya承認當時玩很大，但強調現場沒有男生，只有10幾個女生，安撫老公「下次帶你去啦」，撒基努仍難怒火，冷漠的回：「我們回去再對帳」。

【完整版】人夫搜查線！老婆到底瞞著我什麼？！ 2021.03.01小明星大跟班

(中時新聞網)