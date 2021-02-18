一名已婚的朱姓男子，2018年購物時愛上一名人妻，兩人逐漸發展出婚外情，甚至一起上摩鐵發生性關係，還拍下性愛片留念，但事後朱男與妻子離婚，導致人妻也提出分手要求，朱男竟變身恐怖情人，猛傳訊息給人妻與就讀小學兒子，恐嚇要「拿我跟媽媽的影片讓你跟姐姐看，不要告訴爸爸」，逼人妻與丈夫離婚，人妻擔心對方做出瘋狂行為，只好向丈夫自首出軌，並向朱男提告，橋頭地院依恐嚇維安罪判朱3個月徒刑，民事賠償9萬元。

根據判決書記載，朱姓男子與已婚人妻發生婚外情關係，2人於民國108年8月19 日在某汽車旅館發生性行為時，朱男曾以手機錄製性愛影片當作紀念。但朱男隔月卻與原配偶離婚，人妻事後不願與朱男繼續交往，竟然在10天之內

連續傳簡訊恐嚇要將性愛影片拿給人妻的婆家及子女看，甚至要公開性愛影片以及兒女姓名。

朱男為了讓人妻相信，還在個人臉書個人資料上張貼「農曆8月15免費看蘇女主演影片+5...保證精彩，敬請期待」等文字，恫嚇人妻與丈夫離婚並與其交往，人妻不堪其擾，只好向丈夫坦承出軌，並向朱男提告。

朱男為了留住女方，不惜使出各種骯髒手段，行徑相當惡劣，他曾傳簡訊給人妻的兒子表示，「下次拿我跟媽媽的影片讓妳跟姐姐看，不要告訴爸爸，不然媽媽會怕爸爸知道」，「洗成照片然後拿去學校或補習班給妳跟姐姐講，看完拿回去給媽媽」。

接著又連續傳「代價一定要付出的，要好過就談，要談就先離婚再來談，不離就繼續下去，妳兒女一定要看看她媽媽的功夫表現。當然他們同學也不例外」、「邀請妳中秋節到我臉書跟妳親戚朋友看妳我的表演」、「明天不離婚就讓別人轉傳你的風情」。

最後到女方不理，朱男變本加厲又傳，「妳及兒女名字會不會在下個星期變廣告看板就看你了，學校，路口」、「會給妳一生中最好最難忘的十月生日禮物，路口，社區，學校補習班，廣告招牌已做好，準備接這個大禮吧」，「妳的名字、兒女名字，看妳們怎麼痛苦」。

朱男出庭時辯稱，「性愛影片早已刪除，只將訊息貼在自己的臉書，別人要搜尋來看也沒辦法」，甚至耍賴名下已無財產，至多賠1萬元。橋頭地院認定朱男涉犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月，得易科罰金，民事賠償9萬元。

(中時新聞網)