浙江義烏一名丁姓女子嫁給王姓男子，婚後摩擦不斷，人妻懷疑丈夫外遇出軌，丈夫則是多次在酒後施暴，毆打老婆。去年11月底，2人再度爭吵，丁女趁丈夫酒後熟睡，用石塊將丈夫砸死。這起家庭慘案日前法院審結，行兇的妻子被依故意殺人罪判處無期徒刑，證人兒子一句「父親酒後會打媽媽」，揭開家暴悲劇真相，也引發網友關注，女方是殺人還是正當防衛。

起訴書指出，丁女早有殺害丈夫王男的念頭。2019年11月30日，丁女預藏了一塊大石塊在家中，晚間7時許，丈夫酒後回家，2人又因為瑣事起爭執口角，隨後丈夫因為酒醉上床睡覺。丁女認為無法再與丈夫溝通，日子過不下去，起意行兇。她以石塊猛砸丈夫臉部2次，被害人摔趴地上後，她又用塑膠袋套住丈夫頭部，繼續用石塊朝其後腦勺猛砸。被害人經送醫院搶救不治。案發之後，丁女自行撥打110報警自首。

法院審理時，2人的兒子在證言中指出，父母關係一直都不好，經常爭吵、打架，父親脾氣暴躁，愛喝酒，喝了酒會毆打其母親。法官審理認為，丁女因瑣事用石頭猛砸被害人丈夫的頭、面部，造成王某死亡，具有非法剝奪他人生命的故意，其行為已構成故意殺人罪。辯護律師主張，丁女犯案後主動投案，且其已取得死者家屬諒解，可以對其從輕處罰。法院一審依故意殺人罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。

這起家暴引發的命案判決，在大陸微博引發4億人次關注，網友紛紛表示憤怒與同情，「是不是女性受家暴不能反抗，一直被打死才行，這應該是正當防衛好嗎？」、「家暴又離不了婚，法院又說成家庭糾紛」、「所以吧，那些被家暴的女性太難了，不能離，不能殺」、「人間慘劇，希望世上再無家暴」。

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(中時新聞網)