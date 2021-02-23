玉光國小六年級生朱東林（黑衣）從小懷有NBA夢，無奈學校長年沒場地無師資，上學期他透過「寫信給總統」闡述多年心聲，勇於表達自我的能力令師長刮目相看。（謝佳潾攝）

玉光國小六年級生朱東林（黑衣）從小懷有NBA夢，無奈學校長年沒場地無師資，上學期他透過「寫信給總統」闡述多年心聲，勇於表達自我的能力令師長刮目相看。（謝佳潾攝）

「總統，我要打籃球！」玉光國小六年級生朱東林從小懷有NBA夢，無奈學校長年沒場地無師資，上學期他透過「寫信給總統」闡述多年心聲，勇於表達自我的能力令師長刮目相看，也使校方突破萬難在本學期成立籃球社，讓他在畢業前圓夢。

朱東林是打陀螺與木球的好手，曾獲得屏東縣級比賽冠軍，但他從小的夢想是當籃球選手進NBA，可惜學校沒場地也無師資，使他從小一至小六前都無法好好學習打籃球，直到去年底、也就是六年級上學期，一場畢業旅行規畫讓他一吐心聲，進而達成願望。

玉光國小的畢旅行程規畫，全出自學生之手，而當時學生決定要參觀總統府，所以也對總統府進行全面了解，朱東林因而得知總統府有「寫信給總統」的服務，隨即洋洋灑灑寫了篇「我想打籃球」的信給總統，雖是童言童語，但也道盡多年心聲。

信件傳送後不久，在師長間引起熱議，校長廖淑珍說，「玉光的孩子真的很有想法，也勇於表達，更懂得學以致用」，而學校確實因場地、師資問題，從沒有過正式的籃球課，就算是體育課1學期頂多2、3堂可以打籃球，但礙於場地安全疑慮，幾乎是不打的。

廖淑珍指出，對於球場的老舊殘破，學校一直設法解決，而去年終於有經費建設風雨球場，且這座風雨球場恰好在朱東林寫信給總統後不久落成，啟用後，朱東林幾乎天天報到打球，可見他對籃球的熱愛，也算是一圓他在畢業前的夢想。

「想打籃球，不再是夢想！」廖淑珍強調，除有風雨球場外，還在本學期加開籃球社團，讓學生打好打滿。她笑說，籃球社團的開課算是天時地利人和，在有了場地之後，招聘的科任老師也剛好有體育方面的專才，進而願意承接籃球社團。

她說，孩子的想法，師長們一直銘記在心，如本學期除新開籃球社外，也因應低年級生需求加開足球社、攝影社，讓他們得以在國小階段將自己的興趣發揮地淋漓盡致，開心學習。

(中時 )