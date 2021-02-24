家中浴室的設備發生故障，多數人會找水電師傅修理，也有人會請懂水電的朋友幫忙。日本有一名屋主近日發現，浴室的蓮蓬頭有些問題，原本想換一支新的，不過朋友得知後表示，願意修理看看，豈料修完後，屋主一開蓮蓬頭馬上被嚇壞。

屋主@ARuFa_FARu在推特提到，日前發現浴室的蓮蓬頭故障，因此打算買一支新的，在與朋友討論後，對方表示願意幫忙修理，因此他便給對方1000元日幣(約新台幣264元)的修理費用，放心將此事交給朋友處理。

蓮蓬頭修理好後，朋友得意的告知「我還幫你加裝省水裝置」，@ARuFa_FARu當下也很佩服友人，趕緊進浴室試試看新蓮蓬頭的效果，豈料一打開水龍頭後，發現蓮蓬頭雖然會出水，但上面明明有很多孔洞，水卻只從一個孔噴出來，形成一條水柱，而且水柱強度似乎還不小。

屋主@ARuFa_FARu便拿香蕉進行測試，發現水的威力竟能將香蕉切成兩段，他當場被嚇壞，直呼被詐欺了。影片在推特上爆紅，更累積735萬人觀看，不少人笑翻表示「你朋友幫你修成高壓清潔機」、「用這個洗下體還得了啊」、「這不是蓮蓬頭，應該是液壓切割機」、「香蕉切割機？」、「1000日圓附贈水刀，很賺欸」。