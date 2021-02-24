國民黨立委林思銘點名新南向政策疑似出現「新買辦」，一名具台日雙重國籍的商界人士「石原智惠」，穿梭於中油及中華電信的印尼投資事務中。本刊調查發現，此人竟是近5年來，在台北狂掃5戶市值共20億元豪宅的神祕大買家──「博信國際投資有限公司」背後老闆林宏璟。

本刊記者向多名接觸過石原智惠的政商人士打聽，對方不約而同地馬上反問：「你問他要做什麼？」有人說他是台裔日本人，也有人說他是日裔華僑，還有人說他擁有台日雙重國籍，然而，多數人和林思銘一樣，都不知道石原智惠就是林宏璟。

為了與中華電信一起進軍印尼資訊產業，石原智惠以5萬美元（約新台幣140萬元）在新加坡成立Infinity公司，中華電信前董事長鄭優便是Infinity公司的顧問。（圖／彭子桓攝、報系資料庫）

「石原智惠的政商關係良好，我爆出來後，石原智惠透過一位國民黨籍友人硬要跟我通電話、吃飯，我堅決不要，最後僅在該友人電話中，石原智惠向我解釋都是誤會。」林思銘表示。一名知情人士則說，石原智惠和印尼副總統Ma'ruf Amin（馬魯夫阿敏）關係很好，「被爆料之後，石原智惠很不高興，曾想請印尼官方幫忙發稿澄清他是優良商人，在菲律賓買很多口罩捐給印尼政府，做很多公益。」

該知情人士還透露，石原智惠非常低調，他的集團在印尼及新加坡的影響力比台灣政府更大！石原智惠很早就到印尼從事煤礦產業，仲介生意到日本與新加坡，很多政商人士都會找他介紹印尼高官，也有人說中油、中華電信與印尼的合作，是台灣政商人士主動巴著他，並非藍營指稱的「抽佣買辦」。

曾任陸委會主委及駐印尼代表的夏立言，和石原智惠皆為中印尼文化經濟協會的理監事。（圖／報系資料庫）

另一知情人士更指出，身兼行政院經貿談判辦公室總談判代表的政務委員鄧振中、中華電信前董事長鄭優、陸委會前主委及前駐印代表夏立言，以及經濟部長王美花旁邊的人，都熟識石原智惠，「花媽」陳菊擔任高雄市長期間，石原智惠也是市政顧問之一。據悉，2年前「中印尼文化經濟協會」改選，中油前董事長戴謙獲選理事長，林宏璟出任常務理事，鄭優及夏立言則分任常務理事及理事。(待續)

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(中時新聞網)