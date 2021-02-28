大陸一名駕駛本周開車途中發現方向盤轉不動，便請人拖到保養廠維修。沒想到修車師傅一打開引擎蓋竟看到裡面有一隻40公分大的「巨鼠」，嚇得一邊尖叫一邊逃開，最後靠著多名師傅合力才成功將老鼠捉住。

老鼠尺寸驚人，約40公分長，重達2公斤，最後靠多名師傅合力才成功捕獲。(影片來源/YouTube/豫视频/如遭刪除請見諒)

綜合陸媒報導，大陸江蘇省鹽城一名駕駛，24日開車上路時發現方向盤突然卡死不能轉動，只好請維修人員拖回汽車保養廠檢查。不料師傅將引擎蓋打開後竟發現有一隻40公分大，重達2公斤的「巨鼠」竄出，當場嚇壞。

從監視器影片可以看到，其中一名師傅看到老鼠後馬上大聲尖叫，另名師傅注意到後也嚇了一大跳，2人驚恐得快步逃開，最後請廠內4、5名不怕老鼠的師傅合力，和這隻巨大的肥鼠搏鬥近30分鐘才終於成功捉住。店內員工事後表示，他們之前在車子裡面發現過各種動物，但從沒看過這麼大的老鼠。

影片在網路上曝光後笑翻一票網友，紛紛留言，「看2名師傅的反應，還以為是300公斤老虎」、「大老鼠肯定要坐豪車的，其它便宜的小車不會坐的」、「我有同事就是這樣，什麼都不怕，就怕老鼠。」有人看到老鼠驚人的尺寸也不禁直呼，「老鼠胖到臉都變形了」、「太誇張了 好大隻」、「這尺寸確定是老鼠嗎」、「嚇死人了」。