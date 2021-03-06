20歲吳男今天中午11時許，駕駛藍色BMW小客車載著友人行經五股區登林路時，疑跨越雙黃線與對向小貨車擦撞，隨後吳男又撞上路邊燈桿，強力撞擊使藍色BMW引擎蓋整片掉落，吳男出現右腳扭到、胸口挫傷等傷勢，郭姓友人則是左額頭擦傷、右肩拉傷、左膝挫傷，警消獲報到場後，將他們被送往林口長庚醫院救治，未料車子引擎又發生起火，消防人員展開滅火行動，警方後續將調查事發原因。

(中時 )