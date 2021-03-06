五股BMW撞貨車再撞燈桿 2人急送醫引擎又冒火狂燒 15:262021/03/06 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市五股區6日發生車禍，一輛藍色BMW撞上貨車後，再擦撞路邊燈桿。（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 20歲吳男今天中午11時許，駕駛藍色BMW小客車載著友人行經五股區登林路時，疑跨越雙黃線與對向小貨車擦撞，隨後吳男又撞上路邊燈桿，強力撞擊使藍色BMW引擎蓋整片掉落，吳男出現右腳扭到、胸口挫傷等傷勢，郭姓友人則是左額頭擦傷、右肩拉傷、左膝挫傷，警消獲報到場後，將他們被送往林口長庚醫院救治，未料車子引擎又發生起火，消防人員展開滅火行動，警方後續將調查事發原因。 礁溪車禍波及7車 騎士三貼噴飛騎樓3人送醫 台中兩車對撞 轎車高速鏟翻小貨車 1駕駛命危 (中時 ) #五股 #BMW #燈 #車禍 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小貨車左轉遭秋名山之神高速鏟翻 駕駛無生命跡象與死神拔河 14:332021/03/06 社會 高雄車站前新動線 NG待轉區變罰單製造機 市府趕工修改 22:232021/03/05 生活 痛失菁英 高雄消防小隊長接兒放學途中 遭違規水泥車撞擊身亡 16:352021/03/05 社會 太原車站旁電桿地下化 800公尺20支電桿全拆 14:252021/03/05 寶島 淡水22歲員警巡邏遭轎車撞飛昏迷 急救後恢復意識 13:272021/03/05 社會 高雄媽媽三貼載女兒撞上大貨車 現場血跡斑斑 3人急送醫 13:342021/03/06 社會 中博拆橋近尾聲 站西路6線雙向準時開通 18:032021/03/05 寶島 台．北．新．餐．廳－台北最「高檔」的海鮮景觀餐廳 Sea To Sky微風信義47樓開賣 04:102021/03/06 產業特刊 藍再爆台農發董座妻 任陳吉仲祕書 04:102021/03/06 政治要聞 非法越籍移工不滿遭討15萬 夥同4人砍殺同鄉在逃中 12:242021/03/06 社會 新聞早班車》外資賣超525億 聯電台積成提款機 06:312021/03/05 政治 社會熱門新聞 陸媳婦一天洗5次澡 婆婆破門見震驚一幕怒罵兒：畜生 - 社會 父子鬩牆 阿公認孫不孝收回贈與土地 - 社會 嘉義麵線攤老闆娘彎腰舀麵 麵線饕客暴動了：好大 - 社會 正妹麵線老闆娘是單身 自曝4擇偶條件：上進心很重要 - 社會 老婦臨櫃領290萬 銀行員憂詐騙報警 真相曝光竟是「隱藏貴婦」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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