▲連結為YouTube，若遭移造成無法觀看，請見諒。

綠鬣蜥因被民眾過度放養，被列入台灣十大入侵外來種。而彰化縣芳苑鄉二林溪流域附近綠鬣蜥肆虐，去年底YouTuber「吳小珍」一家使用彈弓在該區域移除近百隻，2月底間吳小珍重返二林溪流域，卻發現水面及樹上屍橫遍野，成為蜥蜴墳場。對此，彰化縣府已委託民間團體協助清理，同時感謝農民協助除害。

據了解，YouTuber「吳小珍」去年底曾發布一隻影片，影片中吳小珍一家使用彈弓成功移除二林溪流域將近百隻綠鬣蜥，捕獲後再將屍體陸續掩埋，吳小珍更有「獵龍高手」的稱呼，彰化縣農業局聞訊後，也主動聯繫尋求合作，盼吳能與彰化縣野鳥學會協力，共同剷除危害彰化農民的外來種。

當時，吳小珍的影片發布後，在二林溪流域一度興起一波獵龍風潮，各地好手風起雲湧，紛紛帶著彈弓前往除害；未料，卻因此傳出二林溪流域滿地屍體，不僅水面上漂浮，更會掛在樹上吊屍，遍地屍臭，不少民眾抱怨獵龍好手「射後不理」。

吳小珍獲悉後再度前往二林溪探詢，於2月15日上傳的影片中竟真的直擊水面上漂浮著2隻綠鬣蜥屍體，溪邊的路樹上則吊掛著死蜥，畫面相當驚悚；影片發布後，部分網友質疑吳小珍帶起獵蜥風潮，卻未善盡收尾的責任。

對此，吳小珍則澄清，影片拍攝過後有清理現場，拍影片只是希望將「射後不理」的惡行，擴散給眾人知道。據了解，目前二林溪流域滿地屍體的現象已解決，彰化縣野鳥學會每日也會派員巡邏，若發現活體會協助移除，同時也善加處理死蜥。

(中時新聞網)