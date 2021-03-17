基隆二信高中學生龍怡君（左）放棄公立明星學校，選擇留在家鄉唸書，考上台大會計系。（基隆二信高中提供／陳彩玲基隆傳真）

大學繁星推薦17日放榜，基隆二信高中錄取29人，其中高三學生龍怡君放棄公立明星學校，選擇留在家鄉唸書，過程中不被家人認同，忍受親戚輿論壓力，至今總算熬出頭，考上台大會計系，她計畫未來還要念研究所就讀企管財經學門，以後進入跨國公司發展。

龍怡君表示，自己從小的願望就是高中讀北一女中、大學讀台大，當時參加國中模擬考時，成績優異，考上北一女不是問題，卻不慎失誤，雖與北一女無緣，仍能進入許多公立明星學校，但她果斷放棄，意識到高中讀哪裡並不重要，只要大學能考上台大，可以放棄公立學校，因此，決定留在基隆唸書。

龍怡君說，她不是聰明的小孩，必須不斷反覆練習、複習，如果要去台北念書，每天都得通勤，深怕自己沒有足夠的時間唸書，但她的想法卻不被家人認同，龍怡君的父母親認為，只要讀建中、北一女才一定會考上台大，加上台北的師資完整，擔心女兒遇到問題時，沒有資源，雙方僵持了4個月之久。

有一天，龍怡君決定再一次向父母溝通，她說，過程相當煎熬，自己也相當叛逆，堅決的對著家人說，「這是我自己的人生，應該由我自己決定」，她強調，會為自己的選擇負責，她的家人才決定放手，但在這段期間也不斷備受親戚嘲諷，認為私立學校學費昂貴，家境不富裕，卻要增加家裡負擔，相當不孝順。

但龍怡君沒有退卻，三年後的今天順利考上台大會計系，她說，自己對商學領域有興趣，而會計在各行各業皆占有一席之位，以此做為通往商界的媒介，決定「先精再廣」，研究所再攻企管財經學門，未來也打算往跨國公司發展。

(中時 )