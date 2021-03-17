彰化縣長王惠美得知後，也跑到台電彰化區營業處關心。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

今天上午南彰化發生大停電，許多民眾反映接連跳電幾次後，就完全停電，台電彰化區營業處表示，台中供電營運處彰林一次變電所161仟伏匯流排今天上午9時1分因事故停電，有將近9個變電所受影響，13個鄉鎮受到影響，停電戶數達21萬9958戶，預計下午陸續復電。

台電彰化區營業處表示，受影響變電所有溪湖、溪洲、北斗、埔鹽、草湖、芳苑、二林、大城及福工變電所等9所，而停電的鄉鎮則有福興，秀水，埔鹽，溪湖，永靖，田尾，北斗，溪州，埤頭，二林，竹塘，芳苑及大城等13鄉鎮等鄉鎮，另外有其他鄉鎮民眾反映也停電，目前正查證當中。

台電彰化區營業處說，目前已經復電的變電所有溪湖、溪洲、北斗、芳苑及福工變電所等5所，二林變點所全所復電，剩埔鹽及草湖變電所須所外轉供，已復電：111469戶，現餘108489戶轉供中，而重要用戶有福興工業區及芳苑工業區內所有用戶，預估110年3月17日13時30分復電。停電原因正由由台中供電區營運處派員巡查中，有進一步消息立即回應。

(中時 )