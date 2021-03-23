經濟部統計處23日公布工業生產統計，2月工業生產指數106.83，指數創下歷年同月新高，指數年增率2.96％。統計處指出，2月雖逢農曆春節，工作天數減少影響產出，惟在全球景氣穩定復甦，消費與投資動能逐步回溫，5G、高效能運算及遠距應用需求持續強勁，加以去年受疫情衝擊致比較基數偏低，製造業生產仍延續去年2月以來的成長走勢。

在資訊電子產業方面，電子零組件業年增16.33％，為推升製造業生產 成長之主要貢獻來源，主因5G通訊、車用電子、物聯網及高效能運算等相關晶片需求強勁，致積體電路業年增16.32％；液晶面板及其組件業年增49.81％，主因宅經濟、遠距商機持續發酵，帶動IT、電視面板生產續增。電腦電子產品及光學製品業年增5.54％，亦因宅經濟、遠距應用需求持續熱絡，加上廠商因美中貿易爭端陸續擴增國內產能，致NB、固態硬碟、網通設備等明顯增產。

(工商 )