由於全球半導體晶片短缺，Stellantis NV（法國PSA集團和飛雅特合併後新名稱）和位在合肥的大陸電動汽車製造商蔚來成為最新宣布減產的最新汽車製造商。而就在前一天，特斯拉中國也官方宣佈將旗下Model Y電動汽車價格上調8000元人民幣。

據路透社報導，Stellantis週五表示，由於全球微晶片短缺，下週它將暫時停止在北美的五家工廠的生產：加拿大的兩家組裝工廠，墨西哥的一家工廠和美國的兩家工廠。停產將於下週開始，直到4月初至4月中旬。

受影響的工廠是該公司在墨西哥Toluca的工廠，生產吉普指南針。位於安大略省的溫莎裝配廠，生產克萊斯勒Pacifica小型貨車；伊利諾伊州的一家工廠，生產吉普切諾基SUV；密歇根州的一家工廠生產Ram 1500 Classic皮卡，安大略省的另一家工廠生產克萊斯勒300，道奇Charger和道奇Challenger。

日產汽車公司週五表示，將從4月1日起停止其士麥那汽車和廣州汽車裝配廠以及墨西哥阿瓜斯卡連特斯工廠的生產兩天。4月6日將恢復正常生產。

蔚來汽車現在預計，第一季度將交付19500輛電動車，此前預計交付最多可達20500輛。

此外包括日產、本田、福斯、福特和通用在內的全球汽車廠商都將生產線短暫關閉或延遲生產。

福特汽車公司，本田汽車公司，通用汽車公司和福斯汽車公司由於短缺而措手不及，迫使許多車延遲生產，即使在大流行期間汽車需求回升了。

研究公司AutoForecast Solutions估計，晶片短缺使全球汽車行業損失了13萬輛汽車的生產，其中北美受到的影響最大，有74,000輛汽車損失，西歐的損失是35,000輛。

福特曾警告稱短缺可能會使其2021年的利潤增加25億美元，而規模更大的美國汽車製造商通用汽車（GM）則預計危機將使其全年利潤減少20億美元。

通用汽車和日本本田汽車本週都表示，他們將在未來幾週內繼續在北美工廠停產。

同時，瑞典卡車製造商Volvo AB週二表示，晶片短缺將對其第二季度收益產生「實質性」影響，並將於4月開始在全球各地實施停運日。

(中時新聞網)