北市陽明山竹子湖有大片海芋田，每當花季來臨時，盛開的整片白色花海，被遊客視為純潔浪漫的象徵，吸引大批市民、情侶前往朝聖，對此，北市產業局指出，2021竹子湖海芋季將在3月26日登場，今年將攜手北投區農會與天母地區的百貨業者推出季節限定的快閃活動，替花季揭開序幕，歡迎大家趁著228連假出門享受暖陽，迎接牛年新氣象。

產業局指出，天母SOGO百貨推出季節限定快閃活動「芋見幸福」，將從在2月26日開始至3月7日間展出海芋IG打卡花藝地景，將陽明山竹子湖仙氣逼人的純白海芋裝置藝術帶進天母，且於2月28日將邀請兒童弦樂團演出，並贈送聽眾限量版海芋，此外，業者於3月27日規畫好食野餐活動，只要報名就贈送海芋，陪您渡過幸福野餐日。

產業局表示，新光三越天母店推出春季限定「芋來芋喜歡你」，活動從3月2日至3月14日，業者特別將竹子湖的白色海芋浪漫花藝地景，設計降臨在1樓廣場，且例假日只要打卡，就能獲得限量竹子湖直送海芋，另外，在3月14日白色情人節，推出白色海芋花束包裝教學，邀您親手送出心意。

產業局說，今年海芋季將從3月26日開始，一路舉辦至4月25日，目前竹子湖花田間，已處處可見海芋盛開，歡迎大家來陽明山賞櫻的同時，絕對要來竹子湖一遊，走進海芋田賞海芋、採海芋，品嚐在地美食，更多海芋季活動資訊，請鎖定北市產業局官網或FB「台北饗樂趣」粉絲專頁。

(中時 )