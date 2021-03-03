因應車載資安挑戰！鴻海(2317)研究院首屆資通安全論壇今天登場。汽車產業正面臨百年來最巨大的轉變，車輛不再只是交通工具，而是具有強大運算能力、隨時連網的大型電腦系統。中華民國資訊安全學會、鴻海研究院特別舉辦本次論壇，希望提供產、官、學、研界專家交流與對談的平台，從傳統車輛到智慧車輛、硬體到軟體、有線到無線的多元角度，集思廣益，共同探索新能源車安全相關技術以及可能存在的攻擊手法與威脅，並了解這個新場域的相關法規與標準，建立完善值得信賴的能源車資安系統。

中華民國資訊安全學會理事長范俊逸表示，未來資安的議題，不只是涉及個人安全，更甚者可能會成為攻擊的武器，很多電影裡早就出現過各種不需要人駕駛，不受道路或軌道限制、漂浮滑行在空中的車；也看過駭客遠端控制車輛系統，形成殭屍車大軍攻擊特定對象的駭人場面。儘管這些場景在短時間內還無法完全成真，但在現實生活中，要遠端控制汽車其實並不困難。因此資安問題不容小覷。

科技部前瞻司長陳國樑表示，政府重視資安與國安的問題，政府在台南沙崙智慧綠能科學城，目標在打造創新綠能產業，並建構智慧生態城市，在中央跨部會、地方政府、產業與居民努力下，以高鐵做為綠能科技走廊上的重要節點，鏈結國際AI研發量能，成為首座綠能科技產業聚落，其中包括台灣自駕實驗室。政府在台南沙崙智慧綠能科學城將投注560億元，將創造1000億元以上產值。

台灣微軟總經理孫基康表示，微軟會在MIH中扮演護門者的角色，包括資安的思維和概念，數據平台的可靠性以及操空的安全性等。

NExT Forum是由鴻海研究院固定於每年3/3、6/6、9/9、12/12舉辦的學術論壇，邀請台灣各界專家集思廣益討論關鍵科技的發展趨勢，藉由前瞻技術與應用交流，共同定義、投資台灣產業的未來（Invent the Future）。

(時報資訊)