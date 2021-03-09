鴻海(2317)受惠蘋果iPhone銷售續強，2021年1、2月營收表現優於過往季節性水準。歐系及亞系外資出具最新報告，看好鴻海上半年營運展望，預期今年獲利可望恢復成長，ESG績效改善則有助股價重估，均維持「買進」評等、目標價150～160元不變。

鴻海股價1月底觸及125元的近10年高點後拉回修正，於108元獲得支撐後緩步墊高，今（9）日開低後於平盤上下微幅震盪，11點後上攻力道轉強、小漲0.88％至114.5元。三大法人昨（8）日終止連2日賣超、反手買超1771張。

鴻海2月自結合併營收4018.93億元，雖因工作天數較少而月減19.66％、降至近7月低點，但因去年同期受疫情影響、比較基期較低而年增達84.81％，續創同期新高。累計前2月合併營收9021.11億元，年增達55％，續創同期新高。

展望首季營運，鴻海預估集團營收將季減逾15％、但年增逾15％。其中，消費智慧產品季減逾15％、年增逾15％，雲端網路及電腦終端產品均季減逾15％、年增3～15％，元件與其他產品則季減3～15％、年增逾15％。

歐系外資認為，鴻海2月營收表現優於過往季節性水準，顯示蘋果iPhone 12 Pro／Pro Max需求優於預期，身為唯一組裝廠的鴻海是蘋果5G版iPhone升級的主要受惠者。由於1、2月營收表現良好，對鴻海維持「買進」評等。

歐系外資樂觀預期，鴻海今年獲利可望恢復成長、終止連4年下滑，主要除了蘋果iPhone外，高毛利產品貢獻增加使產品組合改善、帶動毛利率提升，且除了電動車成長潛力外，伺服器成長動能亦強，維持「買進」評等、目標價160元。

亞系外資認為，受惠智慧手機需求強勁及高階機種占比增加，鴻海上半年營運前景良好，將今年首季及第二季營收預期調升8％。考量季節性淡季及新平板推出，預期鴻海第二季營收季減1％、年增16％，看好營收成長動能將成為近期股價催化劑。

同時，亞系外資指出，過去在勞工管理部分的負面事件，使投資人對鴻海的環境、社會及治理（ESG）表現印象不佳。但鴻海已採取改善工作環境、消除非法加班等措施因應，而自動化水準提高、新商業模式亦將降低勞動強度。

此外，雖然電子代工（EMS）業務模式對環境無害，鴻海仍致力遵守「巴黎氣候協定」、目標所屬價值鏈在2050年前實現溫室氣體零排放，並採用太陽能供電。而劉憶如去年接任戴正吳遺缺、成為鴻海首位女性董事，進而改善性別平等的包容性、平等性和治理得分。

考量營收規模成長，亞系外資將鴻海今年獲利預期調升3％，對新產品帶動獲利狀況改善看法不變，並期待在更好的獲利品質基礎上，ESG分數的提升將有助於股價重估，維持「買進」評等、目標價150元不變。

(時報資訊)