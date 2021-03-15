日系外資針對美利達(9914)出具報告指出，目前供需仍有很大缺口，重申美利達「買進」評等，目標價由285元調高至340元。

日系外資表示，確認強勁訂單已到明年3月，加上供需之間仍有很大的落差，重申美利達「買進」評等，目標價由285元調高至340元，預估股價仍有14.7%的上漲空間。

日系外資表示，儘管產業面臨零組件短缺，但美利達的供應狀況有所改善，受益於騎自行車趨勢和疫情關係，美利達去年營運表現強勁，且目前2021~2022年訂單能見度也很樂觀，另外，長期還有電動自行車趨勢，以及大陸自行車的需求，都將支撐美利達中長期毛利率的增長。

日系外資表示，目前供給和需求間仍存在缺口，該狀況有機會在2022年舒緩，目前庫存仍舊很低，美利達看好美國、歐洲的電動自行車普及率將不斷提高，目標是年增長50%， 美利達也看好2021年大陸市場將帶來更多營收。

日系外資表示，著重於城市和徒步旅行自行車市場規模比運動自行車大，因此，恐導致ASP下降趨勢，但美利達擬將提高其ASP的價格因應。

(時報資訊)