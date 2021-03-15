美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）日前宣布，將在印度為暢銷商品Fire TV Stick電視棒籌設首條產線，此訂單拍板由鴻海（2317）集團FII工業富聯（601138.SH）取得。為產線佈椿，鴻海集團15日宣布加碼投資印度16億元盧比（折合台幣6億元），目標朝向年產數十萬套Fire TV Stick電視棒努力。

鴻海15日代FII工業富聯旗下子公司鴻佰科技（Ingrasys（Singapore）Pte. Ltd.）公告，取得Foxconn Technology（India）Private Limited股份，擬投資印度盧比16億元（約合新台幣6億元）在印度擴增產線，對於此次投資目的為何？鴻海並未直接回應，僅低調表示為長期投資。

不過，據悉此投資案應與日前印度通訊與資訊科技部長普薩達Ravi Shankar Prasad在其推特Twitter上披露的「美國電子商務巨頭亞馬遜將於印度欽奈啟用暢銷商品Fire TV Stick首座生產線」訊息有關。

此次參與投資的主體鴻佰科技（Ingrasys ）為FII旗下的子公司，主攻大數據和雲端服務、伺服器、網路附加儲存系統以及多重附加功能的環境監控、繪圖顯示卡等產品。

工業富聯表示，因疫情爆發的家庭影音需求，為影音串流創造更多商機，以迪士尼串流平台Disney+為例，自上線迄今，全球付費用戶已超過8,000萬人，其中印度市場在合宜資費及運營商的推波助瀾下，付費用戶已達到2,700萬人，顯示印度的影音平台市場正在蓄勢待發，不光是影音平台已成為人們生活中不可或缺的服務，工業富聯也看好大數據與AI的應用發展，將持續帶動相關雲端服務、伺服器以及資料運算中心等軟硬體需求，成為工業富聯未來成長的動能。

(工商 )