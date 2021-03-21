台中市議員周永鴻（前排左二）勉勵選手在球場揮灑青春。（王文吉攝）

台中市潭雅神反毒盃3對3社區籃球鬥牛賽21日開打。潭子、大雅、神岡等三區140多支隊伍，超過400位選手今天在潭子勝利運動公園同場競技。台中市議員周永鴻也到場致詞與頒獎，勉勵選手在球場揮灑青春。

周永鴻表示，使用各種毒品或許能享受一時快感，卻會造成終身遺憾。他在議會便針對笑氣遭濫用的問題，要求市府召開跨局處會議並提出自治條例管制。

周永鴻勉勵選手培養正當興趣，把握青春時光多和其他籃球愛好者切磋球技。他說，將持續為潭雅神地區爭取更多運動空間與設施改善，讓潭雅神喜好運動的市民們能就近揪團運動。

由台中市保全商業同業公會（保全公會）、台中市公寓大廈管理維護服務商業同業公會（公寓大廈公會）與台中市大甲溪左岸文化協會共同主辦的「潭雅神反毒盃3對3社區籃球鬥牛賽」，吸引140多支隊伍報名參加。

超過400位選手年齡層分佈在國小學生到社會青年，在六個組別揮汗對戰，爭取勝利。保全公會毛約翰理事長、公寓大廈公會張達錩理事長皆到場支持，台中市政府運動局、教育局、潭子區公所皆派員參加，警察局也到場向選手宣導反毒。

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(中時 )