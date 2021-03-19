目標價已到？鴻華先進宣布策略結盟全球綜合馬達製造龍頭日本電產(Nidec)，強化電動車動力系統研發優勢方向正確，母公司鴻海(2317)集團可望因而受惠，對此，外資頻按讚，一早就發布維持「買進」及「優於大盤」評等、且揚言目標價維持130～160元不變，不料外資盤中就翻臉，反手賣出，終結連九買轉賣的外資讓鴻海飲恨，130元的目標價達標成了一日行情。

鴻華先進牽手馬達龍頭大廠日本電產，天作之合令外資驚艷，日系外資直接以「Foxtron + Nidec = a win-win collaboration for EV」為標出具報告，給予買進評等，歐系外資也在報告中指出，若鴻海透過車身結構、電子零組件和其他零件等，在2025-27間取得5％的市占率，將可望推升獲利15％。

外資報告的溢美之詞不絕於耳，出具的「買進」及「優於大盤」的評等，也合乎市場預期，但因目標價區間130-160元與鴻海18日的收盤價129.5元極為貼近，再加上18日盤中高點131.5元不僅觸及目標價，還一舉創下近11年的新高，市場擔心上檔空間不大，於是反手賣出，導致鴻海19日股價因而下殺4.63％，終場以123.5元作收。

就連一向看多鴻海的外資也不捧場，昨日由連九買轉賣，單日賣超張數達32651張，倒是投信很捧場，進場買超5492張，削弱了外資的賣壓，儘管如此，19日三大法人合計賣超張數仍高掛27155張，一舉創下今年以來的第二大賣超，賣超張數僅次於2月26日的57072張。

(工商 )