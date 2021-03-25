嘉澤(3533)公布2020年財報，全年稅後盈餘為27.32億元，年成長31.6%，創下歷年新高，兩家日系外資同步看好嘉澤，其中一家日系外資目標價上看600元。

NB及伺服器因遠距生活需求強勁，推升嘉澤2020年業績創高，2020年合併營收為172.91億元，年成長14.6%，營業毛利為69.3億元，年成長26.76%，合併毛利率為40.08%，營業淨利為37.07億元，年成長34.8%，稅後盈餘為27.32億元，年成長31.6%，營收及獲利均創下歷年新高，每股盈餘為26.41元。

由於NB需求穩定，且伺服器訂單增溫，加上Whitley平台產品出貨逐漸放量，嘉澤前2月合併營收為30.45億元，年成長68.78%，嘉澤表示，第1季營運可望遠優於去年同期，第2季訂單看起來穩定，但仍要觀察缺料影響。

嘉澤財報公告後，兩家日系外資發布最新報告，其中一家日系外資報告指出，新CPU發布可望推動成長，由於PC/NB及伺服器優於預期，我們預估今年第1季營收較上季下降4%，目前嘉澤訂單能見度達8到13週，隨著Intel的Whitley平台發布，P4 ILM出貨可望增加，進而帶動嘉澤第2季成長，不過，儘管需求良好，零組件短缺、材料成本上升及匯率波動是潛在的逆風，我們將2021年及2022年的每股盈餘降低2%，但重申「優於大盤表現」評等，目標價上調至560元；另一家日系外資則是給予嘉澤「買進」評等，目標價600元。

(時報資訊)