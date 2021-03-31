中鴻(2014)4月盤價續揚，主要產品熱軋為去年下半年後連續第10個月上漲。第一季中鴻連三漲，將推升獲利攀高，比去年第四季持續明顯增長，上半年營運亮麗可期。

中鴻去年第四季每股淨利攀高至0.54元，挹注全年轉盈，EPS 0.37元且逆轉比前年增長。展望本季鋼價連三漲，法人估單季獲利再優於第一季，估計挑戰每股獲利0.7元；第二季鋼價仍看逐步上漲，單季獲利仍不錯，上半年每股淨利估計挑戰1元之上。

中鋼4月內銷盤價續漲，中鴻4月盤價亦跟進續揚，冷熱軋及鍍鋅鋼捲每噸小漲500~700元，外銷盤價依產品及地區不同每噸調漲10~35美元，展望後市行情，中鴻看好隨鋼材需求增強，國內鋼市仍具補漲動能。

中鴻分析，近期全球製造業景氣復甦趨勢明顯，促使歐美地區鋼價持續向上；隨中國春節後復工，下游產業需求加速釋出，鋼材社會庫存反轉去化。國內方面，工具機廠及零件業第二季訂單幾乎滿載，顯示終端產業復甦力道強勁，預計今年在各地景氣、需求復甦下，國內製造業需求也逐步成長。

法人表示，中鴻第一季主要鋼品盤價累積調漲每噸4500元，漲幅約24%，首季毛利率有望達雙位數，並推升獲利再優於上季，EPS上看0.7元。展望第二季，中鴻預估出貨量維持54萬噸，且鋼價仍看漲，法人估中鴻第二季獲利仍有不錯的表現，上半年將比去年同期低谷有明顯的轉好表現。

(時報資訊)