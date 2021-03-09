普鴻(6590)今天召開董事會，通過2020年財報，全年營收4.08億元，年增1.8％，稅後淨利0.8億元，年增79.05％，每股盈餘4.09元，全年營收、獲利再創新高。董事會也通過發放3.5元現金股利，是掛牌以來配息最多的一年。以今天收盤價計算，現金股息殖利率達6.9％。

普鴻2020年平均毛利率達47％，大幅優於上年度的37％，主要來自支付應用、資安產品及子公司捷智商訊(6816)監理科技產品整體市佔率的提升，且新客戶數快速增加，使公司更具經濟規模，同時帶動毛利率的成長，推升全年獲利大增。

因應金融科技發展，各銀行核心系統數位轉型已成當務之急，普鴻包括支付應用、資安產品和子公司捷智商訊監理科技產品皆為市場領導品牌，預期今年營收主要貢獻將來自於銀行核心系統數位轉型。

此外，重要子公司捷智商訊今年1月18日正式掛牌登入興櫃，除監理科技外，洗錢防制及法規報表等項目為業界翹楚外，母子公司聯手可提供客戶解決方案，對公司整體營運也帶來綜效。

普鴻也將持續加速自有支付應用及資安產品的研發計畫，透過微服務(micro service)等新架構，建立擴充性高及彈性大的產品及服務。

(時報資訊)