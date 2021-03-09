牛年全球股票市場投資熱潮方興未艾，永豐投信將自3月15日開始募集三檔全新股票型ETF，這次推出的永豐全球優質ETF傘型基金，一次涵蓋美中台股票ETF包括：永豐美國科技ETF、永豐中國科技50大ETF與永豐台灣ESG永續優質ETF等，結合市場突破創新科技與ESG永續話題，提供年輕族群追求突破性成長，存股族追求資產穩健增值的投資新選擇。

儘管近期受到通膨與美債殖利率揚升，帶來貨幣寬鬆政策轉向與風險資產價值重估疑慮，造成全球金融市場修正，惟並未改變全球景氣多頭格局，永豐投信推出的三檔ETF，不僅聚焦投資未來性，更提供投資人在此波行情修正全新佈局機會。

永豐美國科技ETF強調是標的最廣美國科技ETF。永豐美國科技ETF追蹤紐約證交所NYSE美國科技股票指數，投資標的擴及美國四大交易所上市交易之尖端科技股，指數特色涵蓋美國突破創新科技產業，包括：雲端資訊、機器人自動化與人工智慧、網路安全、金融科技、及科技醫療等產業。

永豐中國科技50大ETF，訴求為首檔純中國科技股ETF。永豐中國科技50大ETF追蹤中證科技50指數，指數特色涵蓋十四五計畫中的新科技趨勢標的，包括新經濟、新能源與新醫療等產業，未來該檔ETF發行後，為市場上首檔純中國科技股ETF，目標打造中國版那斯達克指數投資機會。

永豐台灣ESG永續優質ETF，題材為台灣永續+5G+綠能投資。永豐台灣ESG永續優質ETF追蹤FTSE富時台灣ESG優質指數，指數編製特色重視ESG評分與股息殖利率，亦即聚焦ESG永續含金量高的優質企業。標的指數亮點，在ESG之外，還納入最夯的5G及綠能等成份股，這檔ETF鎖定小資族存股與退休族投資需求，ETF發行面額為新台幣15元，並且提供季配息機制。

(時報資訊)