街口投信表示，就目前黃豆市場而言，南美洲的異常天氣已使得全球黃豆供給存有高度不確定性，加以美國黃豆供幾正進入尾聲，當地黃豆價格亦是居高不下，因而無法作為南美洲黃豆的替代，全球黃豆供需失衡的狀況可望持續。

目前在台股交易、連動黃豆期貨的期街口S&P黃豆（00693U），近日攀升至高檔後，股價維持在21～22元之間整理，今（15）日收在21.43元下跌0.23％，守住月線21.41元。

街口投信表示，根據巴西農業顧問AgRural報告指出，巴西黃豆截至3月4日僅收割約35％，明顯落後於去年同期的49％，收割速度為過去10年來最慢，最主要的原因在於巴西接連不斷的大雨，嚴重拖累整體收割進度。

此外，驚人的降雨量導致黃豆品質低落，就算收割完成的黃豆，也存有品質不佳無法交貨的問題，南美洲第二大的黃豆生產國阿根廷反倒是遭逢乾旱侵襲，使得第二批種植的黃豆生長受挫，當地穀物交易所已將今年的黃豆產量下修400萬噸至4,500萬噸。

街口投信分析，雖然美國農業部公布3月全球農產品供需評估報告顯示，全球黃豆庫存意外地增加38萬噸，主要來自巴西黃豆產量預估的增加，阿根廷的黃豆產量則是如期減少，然而多數機構認為本次的黃豆供需評估，尚未反應巴西黃豆因雨量過度充沛導致品質不佳的問題，以致該評估報告對黃豆市場的衝擊有限。

(工商 )