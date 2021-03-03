阿富汗這個飽受戰亂的國家可能被IS武裝集團盯上，3名阿富汗女性地方廣播電台和電視台工作人員遭到無故殺害，原因以為是塔利班所為，但隨後IS出面承認犯行。

每日郵報(Daily Mail)報導，事件發生阿富汗東部的賈拉拉巴德(Jalalabad)，3名年輕的阿富汗媒體工作者-穆莎‧瓦哈蒂(Mursal Wahidi)、莎蒂亞‧沙達特(Sadia Sadat)和一名僅有名字的莎哈娜茲(Shahnaz)，她們在離開工作的艾尼卡斯電視台(Enikass TV)後，被IS武裝團體槍殺，3人年齡在18至20歲之間。

阿富汗官員說，警察隨後逮捕了兇手，名叫卡里·巴塞爾(Qari Baser)，堅稱他是塔利班成員，但之後塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）否認該組織有這名成員。

當地警察局長祖馬‧古‧赫馬特(Juma Gul Hemat)說，巴塞爾使用了帶有消音器的手槍行兇，並隨後被捕。

再之後，ISIS武裝集團在星期晚間發表的聲明，表示「這些女子叛教，因為她們在叛教的阿富汗政府媒體部門工作。」

這並不是艾尼卡斯電視/廣播台的女性員工第一次被襲擊。去年12月，ISIS也殺害另一名女僱員馬拉拉‧梅溫德(Malala Maiwand)。

艾尼卡斯電視/廣播台是一家私營電視台，該台的網站稱，為阿富汗人民廣播新新時事新聞與各種節目，包括政治、社會、伊斯蘭傳統、教育、諷刺，還有連續劇與電影。

電視台人員說，3名女員工是負責配音的，將鄰國土耳其、印度的流行電視劇，配音成阿富汗的達里語(Dari ,阿富汗官方語言，阿富汗50%人口使用)和普什圖語(Paxto，阿富汗第2大語言)。

星期三，親朋好友為3人舉行喪禮，莎蒂亞的堂兄穆罕默德·納齊夫（Mohammad Nazif）說，「她才18歲，過去一年一直認真工作，以養家糊口，家人都由衷地為她高興，怎麼會惹來殺身之禍。」

「我不知道為什麼好戰分子有什麼理由殺害這樣的無辜女孩？我真的希望他們停止針對性地殺害媒體工作者。」

阿富汗總統阿什拉夫·加尼（Ashraf Ghani）譴責此項暴行「對無辜同胞、特別是婦女同胞的襲擊，不是阿富汗文化的和平精神，更違反了伊斯蘭教義。」

對於媒體工作者來說，阿富汗被認為是世界上最危險的國家之一。週二的殺戮使過去6個月內，在阿富汗遇難的媒體工作者人數增加到15人。

與此同時，美國與塔利班在2020年2月簽署了和平協議，規定今年5月1日會全面撤軍，這個協議成為拜登政府的難題，目前拜登政府正在思考是否遵守，現在還未做出最後決定。

(中時新聞網)