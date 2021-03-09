【愛傳媒黃珊珊專欄】台北市是個女性多於男性的城市，目前女性人口已經達到136萬多人，也就是說，台北市的女性撐起半邊天，也是這個社會非常重要的支撐力量。

當社會局告訴我，今年記者會以「我生命中的他們」為主題，我回家想了很久，其實在我生命中，有很多女性對我有影響，也成為我生命裡的光，第一個我想到的就是母親，媽媽雖然只有小學畢業，卻撐起了這個家，現在的她93歲，還是非常健康、樂觀，這也是我的幸福。

我是一名職業婦女，從大學畢業之後，就開始天天埋首在工作裡，才想到自己最該感謝的女性，其實是我兒子的保姆媽媽。

因為有她，我才能在工作中奮鬥；因為有她，孩子在成長過程中，有了很重要的陪伴，身為職業婦女，總是工作和家庭兩頭燒，可是有一位非常好的保姆替我分擔，讓孩子無憂無慮的長大，我想她就是我生命中那一道很重要的光。

3月8日是婦女節，我也要以女性首長的身分，代表台北市政府，向所有婦女朋友致賀，我們希望台北市能繼續朝向性別友善、性別平等的方向前進，最重要的，就是讓每一位生活在台北的女性，都能掌握自己生命裡的光，祝福大家，婦女節快樂。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)