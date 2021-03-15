已婚民進黨立委王定宇與同黨發言人顏若芳的同居疑雲持續延燒，事件第6天，王定宇首度現身回應，顏若芳套房他也不想租了，8000元房租只有一個床位很貴，之後還會「再找」。對此，宅神朱學恒在節目質疑王定宇，擺明吃住行吃定顏若芳，突然退租還嫌貴，到底有沒有向顏若芳道歉？宅神並透露，顏若芳前老闆跟他爆了一個料，透露顏若芳為何不惜賠上清譽也要幫王定宇的原因。一旁的資深媒體人黃暐瀚、主持人錢怡君露出難以置信的神情。

宅神15日上TVBS政論節目「新聞大白話」，由主持人錢怡君主持，大談王定宇和顏若芳爭議事件，受邀出席的還有黃暐瀚、雲林知名菜農林佳新。

對於王定宇分租屋喊8000元房租貴，宅神表示，一般租屋，打合約至少租一年，顏若芳小王定宇17歲還包早餐包接送，但王定宇6個月就給人家退租，退了還嫌人家租的貴，王定宇口口聲聲說老婆都知情，那租約在哪裡？不妨秀給大家看，看哪個房客要退隨時都能退，若真要退，那最少兩個月押金是不會賠的，王定宇違約金有沒有賠給顏若芳？

宅神質疑，這是不是學長欺負學妹？就算大家把王定宇鬼話當真，但王定宇只租8000，說不租就不租，到底有沒有跟顏若芳道歉？誰會平白便宜租房給一個中年又胖又臭呼呼的大叔，還無辜被捲進去桃色風暴，王定宇一個大立委這樣搞，民進黨中央不管嗎？

對於顏若芳身陷王定宇桃色風波，宅神也在節目爆料顏若芳「前老闆」同意他(宅神)公開，顏曾透露兩人私事，宅神先是解釋，這人不是2018年和她鬧翻的簡余晏，是再前面的老闆，且兩人熟識十多年。該人士指稱，「顏落芳當年因落選很意外，有低調地渡過一段時間，當時因為王定宇力保，幫她搶黨職，讓顏若芳很感動，後來新潮流又要鬥她，王定宇衝冠一怒為紅顏，感激涕零決定以身相許，傳統女人常會如此，英雄救美，美人亦身相許，顏本來就崇拜王定宇，只是改變感情性質，但最後，該人士強調，民進黨台北市議員王世堅才是真愛」。

對於為何扯到王世堅，宅神解釋，現在流行一種說法是民進黨有「北王、南王」，北王是王世堅，南王是王定宇，但王世堅對於自己說過的話，那是「一言九鼎，十多年吃同一道菜」，南王是王定宇，對於租屋糾紛，卻是躲躲閃閃，所以才被拿來比較。

(中時新聞網)