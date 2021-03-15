#MeToo風雲再起！澳洲執政自由黨近來爆發一連串性侵醜聞，司法部長波特透露自己遭控33年前性侵女同學，但他否認自己犯案；自由黨前幕僚希金斯日前也跳出來，指控某內閣閣員2019年性侵她。不過，總理莫里森政府並未認真處理，燒起姐姐妹妹的火氣！「為女性討公道大遊行」15日在澳洲各大城串連舉行，數萬女性走上街頭，為反擊性侵害與女性遭受的不公待遇怒吼。

「為女性討公道大遊行」（Women's March 4 Justice），15日在澳洲超過40個城市串連登場，數萬婦女高舉海報和標語走上街頭，為女性平權勇敢發聲。在首都坎培拉，姐妹們手持「尊重與存在，否則就等著反抗」「我們的權益不由你抓取，我們（的身體）也一樣」等標語。在一群娘子軍中，也有許多男性穿著西裝加入。

希金斯告訴現場民眾，女性必須面對玻璃天花板的不公平對待，「今天我們站出來，是要叫政治人物不要再閃躲，逃避問責。」

據了解，莫里森曾釋出善意，邀請主辦團體私下對話，不過遭到拒絕。遊行發起人之一亨德利批評，他們就在莫里森辦公室外面2百公尺，不需要閉門討論，「何況要談的不是閉門發生的性侵事件。」

(中時 )