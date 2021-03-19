臺北市立動物園日前迎來3隻石虎寶寶，其中2隻已在出生13天悄悄睜開眼，而目前牠們狀況穩定，媽媽「平平」過去雖有育幼經驗，不過面對同時照顧3隻寶寶，仍舊是一項大挑戰，而石虎寶寶在媽媽的照料下，也都平穩成長中，牠們甚至常為了卡位討奶喝而「大打出手」。

保育員透過監視錄影機觀察到，巢箱內媽媽「平平」幫寶寶清潔時，幼崽被吵醒便會用小手遮臉，或試圖滾開想逃離，模樣非常可愛。(影片來源/youtube/臺北市立動物園提供)

石虎媽媽「平平」是透過參與林務局野生動物救傷收容計畫，與特有生物研究保育中心及屏東科技大學合作推動石虎保育繁殖計畫而來到臺北市立動物園，牠於今年3月2日順利產下3隻寶寶，也是動物園睽違28年後再度迎來石虎寶寶的誕生。

儘管「平平」有過至少一胎的育幼經驗，但一次面對3個孩子仍是一項挑戰，因此保育員格外注意寶寶是否有喝到母乳，甚至特地為「平平」準備加量的食材，並搭配綜合維他命補充必要營養素，寶寶在出生13天時，其中2隻已張開眼睛，有一隻體型比其他兩個手足稍大。

保育員透過監視錄影機，觀察巢箱內的「平平」非常照顧寶寶，有時在幫孩子們清潔時，幼崽被吵醒後還會用小手遮臉，或試圖滾開想逃離，但仍敵不過媽媽想幫牠們洗澡的決心，而寶寶有時為了喝奶，還會互相卡位搶食，偶爾用手掌拍打對方「大打出手」。

所幸，寶寶們最終都能找到合適的位置，與手足一起喝奶，待寶寶乖乖地窩在一起睡覺時，媽媽「平平」才有時間離開巢箱覓食放風。目前石虎寶寶靠喝媽媽母乳獲取營養，出生4週後會慢慢轉換食性，練習取食固體食物，約5、6個月大後，則會陸續離開媽媽的身邊，嘗試獨立生活、探索環境。