台南市長黃偉哲稱抽菸、吸毒者屢勸不聽，結果講施打新冠肺炎疫苗卻退縮，台北市長柯文哲15日表示，抽菸和吸毒的危險當然比打疫苗危險度高，政策就是需要溝通，長期而言，打疫苗還是利大於弊，但當被問到會否帶頭打疫苗，柯文哲則說，「排我第幾號打我都不知道」。

柯文哲今早主持關渡碼頭周邊設施改善完工啟用典禮，先是被問及打疫苗風險高，還是抽菸、吸毒風險高？他笑著反問「這是問題嗎？」

對於黃偉哲說抽菸、吸毒者屢勸不聽，結果講打疫苗卻退縮，柯文哲表示，事實是對，但講法嘛，抽菸和吸毒廢話當然比打疫苗危險度高，本來政策就是需要溝通，現階段長期而言打疫苗還是利大於弊。

當被問到會否帶頭打疫苗，柯文哲則說，哀唷，「排我第幾號打我都不知道」。

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(中時 )