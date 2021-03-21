民進黨政府開放進口萊豬引發藍綠混戰，民眾黨主席柯文哲21出席民眾黨新北市黨部成立大會致詞時表示，萊豬做好源頭管理、明白標註就能解決，要買就買、不買拉倒，藍綠兩黨在立院吵吵鬧鬧也沒有解決問題，感覺是想把人民注意力引開，背後做一些勾當。

柯文哲在致詞時強調，應該力行務實科學，台灣應當可以做到，但現階段整個政治氛圍不太符合理性科學，他舉今年跨年晚會就是被民粹拖著走，公家辦的全面停止，但人家阿妹辦的有7萬人、五月天也好幾萬人，難道病毒在公家活動會傳染，在私人活動就不會傳染？被民粹綁架，讓政府不能思考。

柯文哲也說，還有人公家機關首長自己舉辦的活動停掉，卻跑去參加私人的「他邏輯不會覺得自己有問題嗎？」

柯文哲認為政治就是三個原則，對的事情做、不對的不做、認真做， 處在困難政治環境要堅持理念做下去，「難道要被藍綠綁架嗎？」 不敢說我們一定每件事都做對，但願意檢討，每天不斷進步，希望台灣因為有民眾黨變得更好。

(中時 )