台北市長柯文哲21日出席民眾黨新北市黨部成立大會，致詞完摀住嘴巴。被問到相關疫苗施打問題時表示「我們都有準備啦，沒有問題」。（鄧博仁攝）

衛福部長上周五下班後宣布周一開打疫苗，台北市府發言人陳智菡怒轟是「突襲式宣布」，台北市長柯文哲21日出席活動被問到此事表示，「我們都有準備沒有問題」。

陳智菡昨日在臉書痛批，認為疫苗接種不該兒戲，面對可能風險，民眾有知的權利，需要時間面對、消化、判斷。醫院也需提前準備因應，要通知可接種者來參加。

陳智菡說，就在上周五下午，當大家忙著討論 「鮭魚之亂」時候，更混亂的發生了。說好的超前部署呢？還是，這次又有誰不想讓我們太高興？

(中時 )