發言人轟衛福部突襲式宣布疫苗開打 柯文哲：我們有做好準備 12:342021/03/21 中時 葉德正 、 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 周一疫苗開打，柯文哲強調有做好準備。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲21日出席民眾黨新北市黨部成立大會，致詞完摀住嘴巴。被問到相關疫苗施打問題時表示「我們都有準備啦，沒有問題」。（鄧博仁攝） 衛福部長上周五下班後宣布周一開打疫苗，台北市府發言人陳智菡怒轟是「突襲式宣布」，台北市長柯文哲21日出席活動被問到此事表示，「我們都有準備沒有問題」。 陳智菡昨日在臉書痛批，認為疫苗接種不該兒戲，面對可能風險，民眾有知的權利，需要時間面對、消化、判斷。醫院也需提前準備因應，要通知可接種者來參加。 陳智菡說，就在上周五下午，當大家忙著討論 「鮭魚之亂」時候，更混亂的發生了。說好的超前部署呢？還是，這次又有誰不想讓我們太高興？ 陳時中這4字防疫秘訣 鄭麗文一聽氣炸 蘇貞昌、陳時中將帶頭打AZ疫苗 指揮中心證實了 (中時 ) #陳智菡 #突襲式 #疫苗 #柯文哲 #衛福部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 推自行車觀光 議員籲柯P一日環北 04:102021/03/21 地方新聞 時間太緊 醫護憂第二劑來不及 04:102021/03/21 焦點要聞 蘇揆、陳時中明帶頭打疫苗 侯友宜：政府首長有責任安頓民心 11:572021/03/21 政治 疫苗大作戰 沈富雄一句話拆穿陳時中 15:562021/03/20 政治 蘇揆、陳時中將率先打AZ疫苗 04:102021/03/20 財經要聞 企業舵手－全面改造工廠 加速電動車轉型 04:102021/03/21 全球財經 指揮中心：加國收到的效期剩1個月 台沒較短 04:102021/03/21 焦點要聞 黃偉哲籲市民分段少量用水 臺南水情轉橙燈減量供水 04:102021/03/21 焦點要聞 解除國人疑慮 藍籲蔡總統先打一針 04:102021/03/21 焦點要聞 中職》狀況差不在先發 林立開轟仍說近況很糟 21:152021/03/20 體育 荷蘭村護理之家 照顧服務完善 04:102021/03/21 企業經營 政治熱門新聞 以朱立倫「姨婆」身分出席朱家婚宴 呂秀蓮：換朱立倫進總統府了 - 政治 大陸若武統台灣可以撐多久？媒體人曝6字答案 - 政治 翁啟惠案監院自打臉 馬英九：不可思議 - 政治 王定宇緋聞門 網踢爆一事犯大忌 轟：以為自己是台南王？ - 政治 大陸南美洲外交疫苗奏效 林濁水：都是川普惹的禍 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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