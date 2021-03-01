前中信兄弟棒球隊隊員、現役富邦悍將球員「花花」張正偉，2017年捲入「五虎將事件」，爆出與桃色風波有關，當時他曾當著記者的面，對老婆鄭詩婷飆粗口甩門離去，婚姻陷危機，日前鄭詩婷透露夫妻感情有回溫，近日則在節目上揭開當年夫妻失和內幕，吐露當年因老公跟女粉絲過從甚密，夫妻關係決裂到了打死不相往來的地步。

近年接演《戲說台灣》、《女力報到》等戲劇節目而打開知名度的女星鄭詩婷，還有另一個身分是球員張正偉的老婆，她近日作客《命運好好玩》節目，聊到跟老公之間的感情，表示一開始自己並不喜歡張正偉，因為覺得球員花心，但張正偉想盡辦法接近她，展開猛烈追求攻勢，她才答應交往。

兩人交往後，張政偉把鄭詩婷捧手心上疼愛，還暱稱她是「小公主」，鄭詩婷曾為了試探張正偉，讓他到自己租屋處睡覺，睡了很多次，但他一直很自制，連鄭詩婷的手都沒摸一下，讓她很放心，因此僅交往3個月就閃婚，婚後2個月她懷孕，老公也不減愛意，還是百般疼愛，甚至曾說過老婆跟孩子比，他比較愛老婆，讓鄭詩婷感動不已。

但隨著張正偉在球壇打出好成績，越來越受歡迎後，便傳出一些謠言，像是跟女粉絲私訊之類，甚至有女生四處炫耀跟他去唱歌吃飯，鄭詩婷也有發現一些證據，即使是女粉絲比較主動一些，但仍重傷夫妻感情，兩人經常因此爭吵，吵到關係決裂，鄭詩婷坦言：「打死不相往來的那種」。

鄭詩婷表示，她從當年到現在，都沒再去婆家過年，小孩也沒回去，婆家也不好意思來找孩子，但透露這幾年老公個性改了很多，會自省檢討，如今休假就會來帶孩子跟她出去走走，夫妻關係逐漸緩解，「現在很好，就是家人」。

(中時新聞網)