華裔趙婷以《游牧人生》獲得最佳影片和最佳導演。（摘自微博）

安雅泰勒喬伊以《后翼棄兵》封后。（摘自微博）

第78屆金球獎頒獎典禮台灣時間3月1日登場，已故「黑豹」查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）以《藍調天后》榮獲金球獎電影劇情類最佳男主角，這也是他首次金球獎封帝。遺孀泰勒西蒙（Taylor Simone）代表領獎，從頭到尾淚流滿面，替丈夫說道：「他在的話，他會謝謝上天、謝謝父母、謝謝整個團隊。」頒獎人上屆金球獎影后芮妮齊薇格（Renée Zellweger）也看了紅了眼匡。

華裔趙婷則不負眾望，以《游牧人生》獲得最佳影片和最佳導演，她除了感謝家人和團隊外，也引用了《游牧人生》中人物告訴她關於同情心的一段話，「同情心能夠掀開所有隔閡，讓我們走到一起」，她感謝所有曾慷慨讓她自由追求電影夢想的人。此外，電影劇情類最佳女主角則為歌手出身的安德拉戴（Andra Day），她詮釋傳奇歌姬比莉哈樂黛（Billie Holiday）的精彩一生封后。

24歲的安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）今年金球獎入圍2項演技獎，其中以《后翼棄兵》封后，拿下最佳迷你影集或電視電影類女主角，打敗妮可基嫚（Nicole Kidman）、凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、黛西艾德格瓊絲（Daisy Edgar-Jones）和希拉哈斯（Shira Haas）。她一頭金色長髮，身著寶綠色低胸洋裝亮相，先是緊張與妮可基嫚和其他對手致意，感動到雙手摀胸。《后翼棄兵》同時獲得最佳迷你影集或電視電影。該影集入圍2項獎，也把2獎順利帶回家。

最佳外語片頒發給《夢想之地》（暫譯，Minari），是南韓繼《寄生上流》後連續2度獲得最佳最外語片。該片改編自導演李以薩克鄭（Lee Isaac Chung）的人生經歷，講述韓裔美國人的家庭故事，「我想感謝我的所有工作人員，還有正在看轉播的父母家人」，他手抱女兒，感性說道：「她就是我拍這部片的原因。」此外，最佳動畫及最佳原創配樂頒發給《靈魂急轉彎》。

(中時 )