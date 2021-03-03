苗栗農工郭佳瑋經過近4個月的集訓，參加農業類學生技藝競賽在森林職類勇奪金手獎。（何冠嫻攝）

苗栗學子在「第50屆全國技能競賽暨第46屆國際技能競賽國手選拔賽」及「109學年度全國高級中等學校學生技藝競賽」表現亮眼，共拿下17座金手獎、29項優勝。苗栗縣長徐耀昌3日頒獎表揚，肯定學生的努力並鼓勵保持積極進取的態度與精神。

縣府勞青處長彭德俊表示，勞動部舉辦第50屆全國技能競賽暨第46屆國際技能競賽國手選拔賽，苗栗選手表現優異，君毅高中推廣機器人教育奪多項大獎，成立僅2年的苗栗高商多媒體設計科拿下3D數位遊戲藝術職類青少年組第2名，縣立興華高中學子勇奪網頁設計職類青少年組第1名，是校史網頁設計職類首冠，一舉獲得保送國立大學的資格，仁德醫專也在健康照顧職類榮獲第3名。

另在教育部舉辦的109學年度全國高級中等學校技藝競賽，苗栗農工在農業類、工業類、家事類囊括7項金手獎、20項優勝，是全國獲獎率最高的學校，大湖農工拿下2項金手獎及4項優勝，其他獲獎的還包含君毅高中、苗栗高商、苑裡高中、三義高中、卓蘭高中、興華高中。

其中，苗栗農工郭佳瑋經過近4個月的集訓，參加農業類學生技藝競賽在森林職類勇奪金手獎，他表示，3年前哥哥也是技藝競賽選手，參賽森林類組拿下金手獎第1名，因此以哥哥作為榜樣，參加同一類組，由於他學科方面較弱，但在老師的指導與教學下，不但趕上進度也減輕壓力，參加比賽即發揮所長，獲得佳績。

3日徐耀昌感謝指導老師不辭辛勞的栽培選手，並頒獎表揚優異學子，期勉同學們持續保持積極進取的態度與精神，再接再厲、精益求精，在專業領域中發光發熱，闖出一片屬於自己的天空。

(中時 )