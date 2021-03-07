近年美食外送平台快速崛起，苗栗縣政府衛生局保障民眾食的安全，3月起至11月針對美食外送平台、外送員、合作餐廳執行稽查專案，衛生局指出，日前接獲2件檢舉案，並經稽查發現部分業者環境雜亂、未符合衛生規範，要求限期改善，並呼籲業者，應符合食安法相關規定自主衛生管理，若有衛生缺失且未在期限內改善，可依食安法處6萬元至2億元罰鍰。

縣府衛生局食品科長徐玉清表示，日前接獲2件檢舉案，其中1件為食品中毒檢舉，經食品檢驗為陰性但衛生不佳要求店家限期改善，另為住家型未有實體店面的「虛擬餐廳」，未遵守餐飲規範同樣要求限期改善；同時衛生局自3月至11月執行稽查專案，針對外送員、合作餐廳與外送平台進行食品安全、衛生與運送過程清潔等稽查。

衛生局日前至外送平台合約餐飲業者現場查核，發現部分業者未符合食品良好衛生規範準則、無食品業者登錄等，並發現只專供外送、沒有招牌實體店面的「虛擬餐廳」，另有網路評價分數稍低的餐飲業者，皆經衛生局輔導後已限期改善。

苗栗縣政府衛生局長張蕊仙提醒民眾訂購外送前，應慎選有信用的實體店面與合乎衛生規範的餐飲業者，並呼籲業者，應符合食安法相關規定及網路美食外送平台業者自主衛生管理指引，若查有衛生缺失經限期改善，屆期未改善者，可依食安法處6萬元至2億元罰鍰。

(中時 )